FAHRETTİN ALTUN'UN EVİNİN FOTOĞRAFLANMASI DAVASI: SAVCILIK YİNE MÜTALAA DEĞİŞTİRDİ

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın davasında savcılık üçüncü kez mütalaasını açıkladı. İlk mütalaasında sanığın cezalandırılmasını isteyen ve 8 Mart'ta görülen duruşmada sanığın beraat etmesini isteyen savcılık, mütalaasını yine değiştirerek sanığın "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan 5 yıla kadar hapsini istedi.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Suat Özçağdaş ve avukatları katıldı. Duruşmada müşteki Fahrettin Altun'u temsilen avukatları yer aldı. Duruşmayı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da seyirci olarak izledi.

İLK AÇIKLANAN MÜTALAA TEKRAR EDİLDİ

DURUŞMA ERTELENDİ

İDDİANAMEDEN

Görüntü dökümü:

-Canan Kaftancıoğlu'nun ve Suat Özçağdaş'ın adliye koridorundaki görüntüsü

Demirören Haber Ajansı / Güncel