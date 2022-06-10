Fahrettin Altun: "Türkiye Her Platformda Hakkını Hukukunu Korumak Mecburiyetindedir" - Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da düzenlenen TRT Uluslararası Metaverse ve Yayıncılık Forumu'nda, "Türkiye gibi bölgesel gücün ötesinde küresel güç odağı haline gelmiş bir devlet hem küresel müzakerelerde olmak hem gelişmelere ayak uydurmak hem de her platformda hakkını hukukunu korumak mecburiyetindedir" dedi.

Altun, İstanbul'da düzenlenen TRT Uluslararası Metaverse ve Yayıncılık Forumu'na katıldı. Altun'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Uzay Programı'nın duyurusu yapılarak çalışmalara başlandı. Artık uzayda da büyük ve güçlü Türkiye'nin şanlı bayrağı daha bir güçlü dalgalanacaktır.

"SİHA'LARIMIZ HEDEFLERİ VURDUKÇA, SESİ BİRİLERİNDEN GELİYOR"

Bakıyorsunuz, tüm dünyanın methiyeler düzdüğü, savaş meydanlarında dengeleri değiştiren, teröristlerin kabusu olan Silahlı İnsansız Hava Araçlarımız hedefleri vurdukça, sesi birilerinden geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da, Kafkasya'da, Karadeniz'de 'Milletin hakkını yedirmem' dedikçe, aklını kiraya vermişler 'Ağzımın tadı bozulmasın' diyorlar. Terör örgütlerini destekleyenlerin 'NATO'ya girmesine müsaade etmem' dedikçe sayın Cumhurbaşkanımız, bundan rahatsız oluyorlar.

Türkiye gibi bölgesel gücün ötesinde küresel güç odağı haline gelmiş bir devlet hem küresel müzakerelerde olmak hem gelişmelere ayak uydurmak hem de her platformda hakkını hukukunu korumak mecburiyetindedir.

"SOSYAL MEDYA PLATFORMLARININ DAYATTIĞI FAŞİZMİ, TÜM İNSANLIĞA DEMOKRASİ ADI ALTINDA PAZARLANIYOR"

Kuruluşundan itibaren her alanda hakikat mücadelesi yürüten İletişim Başkanlığı olarak, tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte, metaverse'ün insanlığa fayda sağlayacak şekilde geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir zamanlar insanlığa umut olacağı konuşulan sosyal medya platformlarının geldiği noktaya baktığımızda, bunların dünyaya dayattığı faşizmi, tüm insanlığa, demokrasi adı altında pazarladığını görüyoruz.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak Devlet Enformasyon Sistemimizin yanına, yeni projeleri ekliyoruz. Çalışmalarını tamamladığımız Stratejik İletişim Yönetim Platformu ve dünyanın ilk kamu içerik platformu olan icerik.gov.tr'nin beta sürümleri hazır. Önümüzdeki dönemde bu iki yeni projemizi Metaverse ile uyumlulaştıracağız."

ANKA / Güncel