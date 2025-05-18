Fahrettin Altun: Suriye ile Medya ve İletişimde İşbirliği Sürecek

Fahrettin Altun: Suriye ile Medya ve İletişimde İşbirliği Sürecek
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye Enformasyon Bakanı ile yaptığı görüşmede, medya ve iletişim alanında Suriye ile işbirliği yapacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da Suriye ile yakın ilişki ve işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye Enformasyon Bakanı değerli kardeşim Hamza el Mustafa'yla gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmemizde de ifade ettiğimiz üzere, dost kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da Suriye ile yakın ilişki ve işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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