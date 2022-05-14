FAHRETTİN ALTUN: SİBER VATANIMIZI GEREKEN HER YÖNTEMLE KORUYACAĞIZ - Haberler

TÜRK Devletleri Teşkilatı "Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer Dördüncü Toplantısı"nın ikinci oturumu düzenlendi. Toplantıda konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dezenformasyon bugün ülkelerimizin ve Türk dünyasının bütünlüğünü hedef alan bir milli güvenlik meselesidir. Vatandaşlarımızı ve ülkemizi olduğu kadar, siber vatanımızı da gereken her türlü yöntem ve araçla savunacağız" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı "Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer Dördüncü Toplantısı"nın ikinci oturumu Beyoğlu'ndaki bir otelde düzenlendi. Toplantıya Türk Devletleri yetkilileri, bakanlar ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da videomesaj gönderdiği toplantıda Fahrettin Altun açıklamalarda bulundu.

"DİJİTAL FAŞİZMİN DESPOT UYGULAMALARINA MARUZ KALIYORUZ"

Görüntü dökümü:

-Fahrettin Altun açıklaması

Demirören Haber Ajansı / Güncel