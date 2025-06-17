Fahrettin Altun'dan İsrail'in Saldırısına Sert Tepki

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na yönelik düzenlediği saldırıyı kınadı. Saldırıyı 'açık bir katliam' olarak nitelendiren Altun, uluslararası toplumu harekete geçmeye davet etti.

(ANKARA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na yönelik düzenlediği saldırıya sert tepki gösterdi. Altun, saldırıda basın mensuplarının ve sivillerin hedef alındığını belirterek, bunu "açık bir katliam" olarak niteledi.

Altun, sosyal medya hesabından İsrail'in, İran Radyo ve Televizyon Kurumuna düzenlediği saldırıyı kınadığı bir mesaj yayınladı. Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

" İsrail'in, basın mensuplarını ve sivilleri hedef alarak İran Radyo ve Televizyon Kurumuna saldırması açık bir katliamdır. Gazetecilere, medya mensuplarına saldırmak barbarlıktır; böylesi bir saldırının hiçbir hukuki meşruiyeti ve gerekçesi yoktur. İşlediği suçlarla devlet olma özelliğini kaybetmiş olan İsrail yönetimi, kalıcı barışla arasına kalın duvarlar inşa etmektedir. Türkiye olarak bu menfur saldırıyı telin ediyoruz. Hayatını kaybeden basın mensupları için İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz. İsrail saldırganlığına ve bölgeyi ateşe atan pervasızlığına karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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