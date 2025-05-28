Fahrettin Altun'dan Basın Mensuplarına Yönelik Saldırıya Kınama

Fahrettin Altun'dan Basın Mensuplarına Yönelik Saldırıya Kınama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Güngören'de gerçekleşen patlamayı haberleştiren muhabir ve kameramana yönelik saldırıyı kınadı, basın özgürlüğüne yapılan saldırılara dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Güngören'deki bir iş yerinde meydana gelen patlamayı haberleştiren muhabir ve kameramana yönelik saldırıyı kınadı.

Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Haber Global muhabiri Rabia Azra Sözcü ve kameraman Alperen Ulukuş'un görevleri sırasında Güngören'de saldırıya uğradığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Basın mensuplarına yönelik gerçekleşen bu tür şiddet eylemleri, yalnızca bireysel birer şiddet vakası değil, aynı zamanda halkın haber alma hakkına ve ifade özgürlüğüne yapılan açık saldırılardır. İlgili şahısların bir an evvel adalet önünde hesap vermesi için sürecin takipçisi olacağız. Yaralanan basın emekçimize acil şifalar diliyor, Haber Global ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
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