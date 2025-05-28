Fahrettin Altun'dan Azerbaycan'a Bağımsızlık Günü Tebriği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.

Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 28 Mayıs'ın, Türkiye ile Azerbaycan arasında ortak kaderi, ortak istikameti ve sarsılmaz kardeşliği hatırladıkları kıymetli bir gün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İki dost ülke arasındaki kardeşlik temeli, bugün daha da güçlenerek yoluna devam ediyor. Türkiye, tıpkı Karabağ'da olduğu gibi, 'bir millet, iki devlet' anlayışıyla her daim kardeş Azerbaycan'ın yanındadır. Bu duygularla Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyorum."