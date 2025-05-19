İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 19 Mayıs Mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 19 Mayıs Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor;

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor; tüm gençlerimizin, milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "19 Mayıs 1919, milletimizin istiklal ve istikbal kararlılığını tarih sahnesine yeniden nakşettiği gündür. Samsun'da yakılan istiklal meşalesi, bağımsızlık tutkusunun ve vatan sevgisinin düşman işgaline karşı direnişe dönüştüğü kutlu bir başlangıçtır. 19 Mayıs, milletimizin geleceğini taşıyacak iradenin daima diri tutulması çağrısıdır. Bu yüksek şuurun nesiller boyunca canlı tutulması adına, bu anlamlı gün gençliğe emanet edilmiş; yeni kuşaklar için bir sorumluluk ve bilinç vesilesi kılınmıştır. Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla; gençlerimizin ilim, irfan, ahlak ve adanmışlıkla bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacaklarına olan inancımız tamdır. Zira her alanda önemli başarılara imza atan gençliğimiz, bu milletin en büyük imkanı, en güçlü teminatıdır. Türkiye, gençleriyle yükselecek; adaletin, merhametin ve hakkaniyetin küresel sesi olmaya devam edecektir. Bu vesileyle, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor; tüm gençlerimizin, milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye ve ABD'nin Suriye toplantısı yarın

Türkiye ve ABD masaya oturuyor! Toplantıda tek konu ele alınacak
Atatürk'ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı

98 yıl sonra ortaya çıktı! Fotoğraf çekildiği stüdyoda sürpriz kayıt
Türkiye'yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak

Türkiye'ye boykot başlatan ülke süreçten epey zararlı çıkacak
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
Büyük buluşma gerçekleşti! Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada

Büyük buluşma gerçekleşti! Osimhen'e söyledikleri gündem oldu
İşte ev kadınlarına emeklilikle ilgili en çok merak edilenler

İşte ev kadınlarına emeklilikle ilgili en çok merak edilenler
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi

2 kardeşi silahla vurdu! Polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim

Maç sonu söyledikleriyle taraftarları çıldırttı
Şampiyon olan Okan Buruk gelecek sezonki hedefini şimdiden belirledi

Şampiyon olduktan saniyeler sonra yeni hedefini açık açık söyledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.