Fahrettin Altun: "Cumhurbaşkanımız, Zelenski Görüşmesinde Barış Müzakerelerinin Başlamasına Yönelik Yaklaşımını Vurgulayacak"

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski arasındaki görüşmeye ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanımız, ülkemizin vakit kaybedilmeksizin ateşkesin ve barış müzakerelerinin başlamasına yönelik yaklaşımını vurgulayacaktır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski arasındaki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy ile birlikte Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki son gelişmeleri tüm veçheleriyle ele alacaktır. Ziyaret kapsamında yapılacak ikili ve heyetler arası görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin vakit kaybedilmeksizin ateşkesin ve barış müzakerelerinin başlamasına yönelik yaklaşımını vurgulayacaktır. Görüşmelerde ayrıca ikili gündemimizde öne çıkan konulara ilişkin fikir teatisinde bulunulacaktır."