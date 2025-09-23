Fadim, 9 kurşunla ölmeden 2 ay önce kocası hakkında suç duyurusunda bulunmuş

ANTALYA'da geçen yıl boşanma aşamasındaki Savaş Temirhanoğulları'nın (48) 9 kurşunla öldürdüğü Fadim Temirhanoğulları'nın (52), ölmeden 2 ay önce eşi hakkında silahlı tehdit ve hakaret suçlamasıyla suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. İki dava birleştirildi.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki Atapark Konutları Sitesi'nin yöneticisi Fadim Temirhanoğulları'nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Savaş Temirhanoğulları, 12 Eylül 2024'te saat 05.00 sıralarında eve geldi. Savaş Temirhanoğulları, tabancayla eşine ateş edip, kaçtı. Bu sırada odasında uyurken silah seslerine uyanan çiftin kızları İ.T. (16), kabus gördüğünü düşünüp yeniden uyudu. Lise öğrencisi İ.T., saat 08.30 sıralarında okul arkadaşından gelen telefonla uyandı.

ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ

Odasından çıkan İ.T., annesini kanlar içinde görünce evden çıkıp, karşı komşusunun kapısını çaldı. Eve gelen komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde Temirhanoğulları'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Kemer ilçesinde bir eğlence merkezinde koruma olarak çalıştığı belirlenen Savaş Temirhanoğulları'nı yakalamak için çalışma başlattı.

KORKUTELİ'DE YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen cinayet büro amirliği ekipleri, Savaş Temirhanoğulları'nın, arkadaşı Fikret İnal'ın aracıyla Korkuteli ilçesine gittiğini tespit etti. Ekipler, Temirhanoğulları ve İnal'ı saklandıkları yerde, suç aleti tabancayla yakaladı. Savaş Temirhanoğulları ile kaçmasına yardım ettiği öne sürülen arkadaşı Fikret İnal tutuklandı.

SİLAHLI TEHDİT VE HAKARET SUÇUNDAN DA CEZA TALEBİ

Temirhanoğulları'nın 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme', İnal'ın ise 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye yardım ve yataklık' suçlamasıyla yargılandığı davanın 6'ncı duruşması, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan görülen dava ile Fadim Temirhanoğulları'nın geçen yıl temmuz ayında silahlı tehdit ve hakaret suçlamasıyla Savaş Temirhanoğulları hakkındaki suç duyurusu sonrası 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava birleştirildi. Birleştirilen dava dosyasına ilişkin mütalaayı açıklayan savcı, sanık Temirhanoğulları'nın silahlı tehdit ve hakaret suçundan da cezalandırılmasını talep etti.

SANIK: OLAY ANINI HATIRLAMIYORUM

Savaş Temirhanoğulları, mahkeme başkanının bilirkişi raporunda maktulün 'uzak atış' olarak değerlendirilen tabancadan çıkan mermiye bağlı öldüğü raporu hakkında görüşü sorulması üzerine "Olay anını hatırlamıyorum. Yakalanma anında polisleri ben karşıladım. Silahı kendim teslim ettim" dedi. Fikret İnal ise ani gelişen olay sırasında kendisinin arada kaldığını ve suçsuz olduğunu söyledi.

TANIKLIK YAPAN KOMŞUDAN YENİ İDDİA

Sanık avukatları olaydan 15 gün önce evden başka erkeğin çıktığını iddia eden maktulün komşusu Ümit Ertürk'ün tanık olarak dinlenmesini talep etti. Tanık Ertürk, "Gece silah sesinin dışardan geldiğini düşündüm. Karşı komşumdan geldiğini fark etsem müdahale ederdim. Dışarı baktım, bir şey göremeyince yattım. Boşanma süreci hakkında bilgim yoktu. Sabah eşim bağrışları duyunca olayı öğrenmiş ben de iş yerindeydim. Olaydan 15 gün önce gece saatlerinde evden bir erkeği çıkarken gördüm. Tanımadığım biriydi" diye konuştu.

ANNE GÖZYAŞLARIYLA TEPKİ GÖSTERDİ

Tanık avukatları, dosyadaki somut kanıtlara aykırı beyandan dolayı Ertürk hakkında yalan şahitlikten suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Maktulün kardeşi Canan Ateş, sanıkların ve Ertürk'ün ceza indirimi için gerçek dışı beyanda bulunduğunu iddia etti ve 2 sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Anne, Mediha Saçlı, "Sahte şahit bulmuş. Benim çocuğum 9 kurşunla hunharca öldürüldü. Benim çocuğumun canını aldılar" diyerek gözyaşı döktü.

Duruşma sırasında adliye koridorundaki sanık ve tanık yakınları arasında tartışma yaşandı. Arbedeyi önleyen polis iki grubu adliyeden çıkardı. Mahkemece 2 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi, duruşma 15 Ekim'e ertelendi.

YENİ TANIĞA TEPKİ

Duruşma sonrası Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına açıklama yapan Avukat Yağmur Burçin Sayın, "Yeni tanığın davanın esasını değiştireceğine inanmıyoruz. Maktul Fadim'in namusuna laf edildi. Kadın cinayetlerinin durdurulması için bu davaların uzamamasını istiyoruz. Kadın cinayetleri siyaset üstüdür. Biz bütün kadın toplulukları olarak buradayız. Fadim'in ailesinin yanındayız. Kadına yönelik tasarlayarak ağırlaştırmış ömür boyu hapis cezası istendi. Bizim mütalaaya karşı karşı çıkacağımız bir durum yok" dedi.

Maktulün annesi Mediha Saçlı, kızını canice öldürenlerin en ağır cezayı almalarını istediğini söyledi. Yeni tanığın yalancı şahitlik yaptığını savunan Saçlı, "İçerden bir erkek çıkmışmış. Çocuk var evde. İnşallah cezalarını çekerler" sözleriyle tepkisini dile getirdi.