Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Fadıloğlu, esnafın sorun ve taleplerini dinledi

Fadıloğlu, esnafın sorun ve taleplerini dinledi

Güncel Haberler

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 29 Ekim Mahallesi sınırları içerisinde hizmet sunan esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 29 Ekim Mahallesi sınırları içerisinde hizmet sunan esnafı ziyaret etti.

Neredeyse her gün esnafı ziyaret eden ve kendileriyle sürekli etkileşim halinde olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 29 Ekim Mahallesi esnafına yönelik ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz da eşlik etti. Esnafın; görüşünü, taleplerini ve sorunlarını dinleyen Başkan Fadıloğlu, kendilerine sorulan tüm soruları da cevapladı. Fadıloğlu, yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti ve çocuklarla yakından ilgilendi. Başkan Fadıloğlu, talep eden herkesle hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şehitkamil 29 Ekim Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title