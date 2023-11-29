Facebook'tan traktör römorku satan dolandırıcıya hapis cezası

Samsun'da sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan traktör römorku satıp, römorku göndermeyen şahıs, yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve 20 bin 820 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan traktör römorku satıp, römorku göndermeyen şahıs, yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve 20 bin 820 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden N.K., sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta traktör römorku ilanı gördü ve ilanı veren S.T. ile telefonda 12 bin 500 TL'ye anlaştı. S.T., traktör römorkunun Samsun'un Ayvacık ilçesinde olduğunu ileri sürüp, bir iki saat içinde teslim edeceğini söyledi. Bunun üzerine N.K., e 12 bin 500 lirayı S.T.'nin banka hesabına gönderdi. Şahıs söz konusu römorku göndermeyince N.K. şikayetçi oldu.

S.T. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında sanık S.T., 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 20 bin 820 lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN