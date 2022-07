Facebook'ta NFT dönemi başlıyor! İşte Meta'nın hedefi

Metaverse'e milyarlarca dolarlık yatırım yapmayı planlayan Meta, sosyal medya ağlarına NFT desteği getirmeye çalışıyor. Bir süredir Instagram'da yürütülen NFT testleri nihayet Facebook kullanıcıları tarafından da kullanılabilecek. NFT'lerinizi Facebook'ta nasıl paylaşabilirsiniz?

Facebook, NFT için kolları sıvadı

Daha önce Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından açıklanan NFT desteği, şimdi de Facebook kullanıcılarına genişliyor. Yeni özellik, ABD'deki belirli NFT sanatçıları için NFT platformlarındaki sanatlarını Facebook'ta sergilemelerine fırsat tanıyor.

We're launching NFTs on Facebook! Excited to share what I've been working on with the world. pic.twitter.com/TaV66zRanV — Navdeep Singh (@navdeep_ua) June 29, 2022

Konuyla ilgili ilk açıklamayı Meta Ürün Müdürü Navdeep Singh yaptı. Singh, sanatçıların dijital koleksiyonlarını Facebook'ta paylaşma fırsatı vermeye başlayacaklarını onayladı. Şimdilik ABD'deki belirli bir kullanıcı grubu tarafından test edilecek olan bu yenilik, sosyal medya ağlarının NFT desteğini artırmanın bir parçası olacak.

NFT pazarı bir kez daha tehlike altında!

TechCrunch'a konuşan Meta sözcüsü, dijital sanatçıların NFT'lerini profillerinde gösterebileceklerini doğruladı. Aslında Facebook'a bu özelliğin gelmesi, dijital varlıklar üzerinden dolandırıcılık yapmaya çalışan kullanıcıların da önünü kesmiş olacak.

Meta Ürün Müdürü Navdeep Singh, NFT'lerin Facebook'ta nasıl görüneceğine dair birkaç ekran görüntüsü paylaştı. Facebook'taki profillere eklenecek NFT desteği sayesinde dijital koleksiyonlar ve sanatçı hakkında ayrıntılı bilgi almak mümkün olacak.

Meta, Facebook için hangi blockchain'leri desteklediğini henüz açıklamadı. Fakat Instagram için Ethereum, Polygon, Solana ve Flow ağlarının kullanılabildiğini biliyoruz.

Daha önce Instagram tarafından getirilecek yeni destekle birlikte NFT pazarının canlanabileceği söyleniyordu. Bu sebeple daha fazla kişi satın almak için teklifte bulunacaktı ve dolayısıyla fiyatlarında artması bekleniyordu. Şimdiye kadar bu beklenti karşılanmış gibi görünmüyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

