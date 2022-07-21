Facebook, Kenya seçimleri öncesi binlerce zararlı içeriği kaldırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Facebook, Kenya seçimleri öncesi binlerce zararlı içeriği kaldırdı

AA - Tufan Aktaş - Güncel
 - Güncelleme:
Facebook, Kenya seçimleri öncesi binlerce zararlı içeriği kaldırdı

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, Kenya'da 9 Ağustos'ta yapılması planlanan seçimler öncesi nefret ve şiddet söylemi içeren binlerce içeriği kaldırdığını duyurdu.

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, Kenya'da 9 Ağustos'ta yapılması planlanan seçimler öncesi nefret ve şiddet söylemi içeren binlerce içeriği kaldırdığını duyurdu.

Facebook'tan yapılan açıklamada, nisan sonuna kadar nefret söylemini teşvik eden 37 bin gönderinin ve ayrıca şiddet ve tahrik politikalarını ihlal eden 42 bin gönderinin Facebook ve bünyesindeki Instragram'dan kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, seçimlerde bilgi kirliliğinin önlenmesi için yerel uzmanlardan oluşan bir ekibin de görevlendirildiği ifade edildi.

Firma ayrıca, şeffaflık kurallarına uymadığı gerekçesiyle 36 bin siyasi reklamın da kabul edilmediğini belirtti.

2017'deki tartışmalı seçimlerde Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın seçimleri kazanmak için Facebook verilerini kullanan analiz şirketi Cambridge Analytica ile çalıştığı ileri sürülmüştü.

Gelecek ay başkanlık ve genel seçimlerin yapılacağı ülkede, başkanlık için öne çıkan isimler; Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto ve Kenyatta'nın desteklediği eski Başbakan Raila Odinga.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Facebook Kenya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title