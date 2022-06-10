Facebook, denetleme sistemi konusunda sınıfta kaldı - Haberler

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Facebook, denetleme sistemi konusunda sınıfta kaldı

Shiftdelete - Güncel
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Facebook, denetleme sistemi konusunda sınıfta kaldı

Gizmodo tarafından yayınlanan rapora göre Facebook, silah satışlarında takip etmesi gereken katı politikaları uygulamıyor.

Sosyal medya platformları, son zamanlarda artan silahlı saldırılar nedeniyle silah ticareti konusundaki önlemlerini artırdı. Gizmodo tarafından yayınlanan rapora göre, Facebook kullanıcıları artan denetimlere rağmen kolay bir şekilde silah satmaya devam ediyor.

Facebook, silah satışlarını denetlemede başarısız

Facebook kullanıcıların ihlal nedeniyle hesapları silinmeden ortalama 10 kez satış yapabildikleri yayınlanan rapor detaylarında yer alıyor. Düzenli olarak şiddet çağrısı yapan kullanıcıların da Facebook'tan uzaklaştırılması için 5 kez uyarı alması gerekiyor.

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Meta sözcüsü Andy Stone yaptığı açıklamada, "Silah satış politikalarını ihlal eden gönderileri gördüğümüz anda kaldırıyoruz. Politikayı ihlal eden kullanıcıların çoğunu platformumuzdan uzaklaştırıyoruz. Zarar verme potansiyeline sahip insanlarda ciddi ihlaller tespit edersek kolluk kuvvetleriyle iletişime geçiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Uyarı sisteminin içerik yayınlama konusuna etki ettiğinin altını çizen Stone, ilk 2 uyarı sonrasında kullanıcıların uzun süre paylaşım yapamadığını belirtti. Stone ayrıca haber sitelerinin Meta'nın bu tarz konulardaki yaklaşımlarını çarpıttığını iddia etti.

İsimsiz bir kaynak, şikayet sayısının oldukça fazla olduğunu ve bunun Facebook için nadiren harekete geçilecek bir duruma dönüştüğü söyledi. Facebook'un site reklamlarında silah satışına ve çekilişine izin verdiğini hatırlatmakta fayda var.

2019'da yayınlanan Wall Street Journal raporu, silah satıcılarının ürünlerini kutu olarak listeleyerek satış yaptığını gözler önüne serdi. Silah üreticilerinin logolarını kullanan satıcılar, müşteriler ile doğrudan iletişim kurarak ürünler hakkında detay veriyor.

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