Fabrikanın işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var - Haberler

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Fabrikanın işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

AA - Muhammed Kaygın - Güncel
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Olay yeri Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahalesi ÇANKIRI - Çankırı Eldivan Yolu'nda bir fabrikaya ait işçi servisinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Olay yeri

Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahalesi ÇANKIRI - Çankırı Eldivan Yolu'nda bir fabrikaya ait işçi servisinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı.

AA / Muhammed Kaygın - Güncel

Çankırı, işçi, Güncel, Haberler

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