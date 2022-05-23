Fabrikanın işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var - Haberler

Fabrikanın işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var
AA - Muhammed Kaygın - Güncel
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Olay yeri Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahalesi ÇANKIRI - Çankırı Eldivan Yolu'nda bir fabrikaya ait işçi servisinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı.
Olay yeri
Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahalesi ÇANKIRI - Çankırı Eldivan Yolu'nda bir fabrikaya ait işçi servisinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı.
AA / Muhammed Kaygın - Güncel