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Fabrikaların zehirli atıkları armut bahçelerine aktı

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Bursa'da bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde rögar kapağının patlaması sonucu kızıl renkli suların armut bahçelerine aktığı görüldü. Kızıl renkli suların fabrikaların kimyasal atıkları olduğunu iddia eden vatandaş, yetkililere seslendi.

Fabrikaların zehirli atıkları armut bahçelerine aktı

BURSA - Bursa'da bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde rögar kapağının patlaması sonucu kızıl renkli suların armut bahçelerine aktığı görüldü. Kızıl renkli suların fabrikaların kimyasal atıkları olduğunu iddia eden vatandaş, yetkililere seslendi.

Yolda otomobili ile seyir halinde olan bir vatandaş, yoldaki rögar kapağının patladığını ve içinden kızıl renkli suların yolun kenarında bulunan armut bahçelerine aktığını gördü. O anları kayıt altına alan vatandaş, kızıl renkli suyun fabrikaların kimyasal atığı olduğunu söyledi. Daha önce de böyle manzarayla karşılaştığını ifade eden vatandaş, "Yıllardır bu rögara bir çare bulamadılar, etrafta da hiç yetkili yok" diyerek sitem etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bursa Güncel Haberler

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