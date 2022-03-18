İKİ KAMYONET DOLUSU BIÇAĞI ÇALIP, HURDACIYA SATAN 6 KİŞİ YAKALANDI - Haberler

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İKİ KAMYONET DOLUSU BIÇAĞI ÇALIP, HURDACIYA SATAN 6 KİŞİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, bir fabrikadan iki kamyonet dolusu bıçak çalıp, hurdacıya sattığı belirlenen 6 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, bir fabrikadan iki kamyonet dolusu bıçak çalıp, hurdacıya sattığı belirlenen 6 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Yatağan Mahallesinde 2 ay önce bir fabrikadan iki kamyonetle çok sayıda bıçak çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. JASAT ve Serinhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmada çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızlık olayına karışanları tespit etti. Çalınan iki kamyonet bıçağın hurdacıya satıldığı belirlendi. Başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, hırsızlık olayına karışan 6 şüpheliyi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından gözaltındaki şüpheliler M.E. (54), Ş.Ç. (57), M.E. (27), Ü.T. (45), Ö.Y. (38) ve O.C.T. (21) dün, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ö.Y., M.E., Ü.T. ve M.E. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İKİ KAMYONET DOLUSU BIÇAĞI ÇALIP, HURDACIYA SATAN 6 KİŞİ YAKALANDI

İKİ KAMYONET DOLUSU BIÇAĞI ÇALIP, HURDACIYA SATAN 6 KİŞİ YAKALANDI

İKİ KAMYONET DOLUSU BIÇAĞI ÇALIP, HURDACIYA SATAN 6 KİŞİ YAKALANDI

İKİ KAMYONET DOLUSU BIÇAĞI ÇALIP, HURDACIYA SATAN 6 KİŞİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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