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Fabrikadaki yangın, yanındaki 3 fabrikaya daha sıçradı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nin yanında bulunan, orman ürünleri üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, 3 fabrikaya daha sıçradı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Fabrikadaki yangın, yanındaki 3 fabrikaya daha sıçradı (4)

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nin yanında bulunan, orman ürünleri üretimi yapan fabrikada çıkan ve 3 fabrikaya daha sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına havadan 3 helikopter ve 2 uçak ile karadan ise 50'nin üzerinde itfaiye aracı ve 100'e yakın personelle müdahale devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi İnegöl Bursa Güncel Haberler

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