Fabrikadaki yangın, yanındaki 3 fabrikaya daha sıçradı (4)

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nin yanında bulunan, orman ürünleri üretimi yapan fabrikada çıkan ve 3 fabrikaya daha sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına havadan 3 helikopter ve 2 uçak ile karadan ise 50'nin üzerinde itfaiye aracı ve 100'e yakın personelle müdahale devam ediyor. (DHA)