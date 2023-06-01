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Fabrikada üzerine demir düşen işçi yaralandı

Fabrikada üzerine demir düşen işçi yaralandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir tekstil fabrikasında üzerine demir düşen bir işçi yaralandı. İşçi, hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir tekstil fabrikasında üzerine demir düşen bir işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bir tekstil fabrikasında İ.B. (27) adlı işçinin üzerine demir düştü. Yaralanan işçi olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralı işçi, daha sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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