Fabrikada üzerine demir düşen işçi yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir tekstil fabrikasında üzerine demir düşen bir işçi yaralandı. İşçi, hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir tekstil fabrikasında üzerine demir düşen bir işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bir tekstil fabrikasında İ.B. (27) adlı işçinin üzerine demir düştü. Yaralanan işçi olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralı işçi, daha sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ