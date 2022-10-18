Fabrikada çalışan 54 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı Güncel Haberler Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir fabrikada çalışan 54 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı. Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir fabrikada çalışan 54 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerde, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. 54 işçi, olay yerine çağrılan ambulanslar ve özel araçlarla çevredeki hastanelere sevk edildi. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Organize Sanayi Bölgesi Bursa Güncel Haberler

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