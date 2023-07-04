Fabrika yangını esnasında yaşanan patlama kamerada

Gaziantep'teki fabrika yangını esnasında yaşanan patlama cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama sonrası alev topunun göğe yükselme anları saniye saniye yer aldı. Yangın sırasında zaman zaman ciddi patlamalar da yaşandı.

Fabrika yangını esnasında yaşanan patlama kameradaYangın sırasında büyük bir gürültüyle patlama yaşandı

GAZİANTEP - Gaziantep'teki fabrika yangını esnasında yaşanan patlama cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama sonrası alev topunun göğe yükselme anları saniye saniye yer aldı. Gaziantep'te sağlık ürünleri üretiminin yapıldığı fabrikada çıkan yangın, 40 araçtan oluşan 90 itfaiye personelinin çalışması sonucu 5 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada ciddi maddi hasar meydana gelirken yangın nedeniyle dumandan etkilenen 10 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Fabrikadaki yangın sırasında zaman zaman ciddi patlamalar da yaşanırken, bu patlama anlarından biri cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yangına müdahale sürerken büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama sonrası alev topunun göğe yükselme anları dikkat çekti.