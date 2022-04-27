FABRİKA SAHİBİNİ 'KİMSESİZ ÇOCUKLARA YARDIM' DİYE 18 BİN LİRA DOLANDIRMIŞ - Haberler

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FABRİKA SAHİBİNİ 'KİMSESİZ ÇOCUKLARA YARDIM' DİYE 18 BİN LİRA DOLANDIRMIŞ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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FABRİKA SAHİBİNİ 'KİMSESİZ ÇOCUKLARA YARDIM' DİYE 18 BİN LİRA DOLANDIRMIŞ

BARTIN'da, kendisini 'belediye başkan yardımcısı' diye tanıtan ve kimsesiz çocuklara yardım yapacağı yalanını söyleyerek fabrika sahibinden 18 bin 700 lira alan Suriye uyruklu F.Y ile vatandaşı M.Ş.H, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

BARTIN'da, kendisini 'belediye başkan yardımcısı' diye tanıtan ve kimsesiz çocuklara yardım yapacağı yalanını söyleyerek fabrika sahibinden 18 bin 700 lira alan Suriye uyruklu F.Y ile vatandaşı M.Ş.H, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kendisini 'Bartın belediye başkan yardımcısı' olarak tanıtan F.Y., Bartın Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasının sahibini telefonla arayarak, 280 kimsesiz çocuğa kıyafet yardımı yaptıkları yalanını söyledi. Fabrikanın sahibi, verilen hesaba 18 bin 700 lira yatırdı ancak durumdan şüphelenerek bir süre sonra polise haber verdi. Polis, telefon hattının yabancı uyrukluya ait olduğunu ve İstanbul'da yaşadığını tespit etti. İstanbul'da düzenlenen operasyonla ATM'den parayı çeken Suriyeli F.Y. yakalandı. F.Y.?nin evine yapılan baskında vatandaşı M.Ş.H. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından F.Y. ve M.Ş.H., adliyeye sevk edildi. F.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, M.Ş.H. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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