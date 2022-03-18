FABRİKA SAHASINDA KALAN ARSALARINA TEL ÖRGÜLERİN ARASINDAN GİRDİLER

İZMİT'te, 1700 metrekarelik arsalarının 932 metrekarelik kısmının otomobil fabrikası sahasında kaldığını belirleyerek davacı olan Parlak Ailesi, mahkemeyi kazandı. Tel örgülerin arasından arsalarının bulunduğu kısma giren aile üyeleri, buralar için kira ödenmesini veya satın alınmasını istedi. Karara itiraz ettiklerini belirten fabrika yöneticisi, hukuki sürecin devam ettiğini belirtti.

Kentte yaşayan Parlak Ailesi, Alikahya Durhasan Mahallesi'ndeki bir otomobil fabrikasının, Ayvalık mevkisindeki kendilerine ait arsanın bir kısmını işgal ettiğini belirledi. Bölgedeki 1700 metrekare arsanın 932 metrekaresinin fabrika tarafından işgal edildiğini mahkeme yoluyla tespit eden aile, 2018 yılında işgalin sonlandırılması amacıyla dava açtı. Kocaeli 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın 22 Aralık 2021 tarihli kararında, işgalin sonlandırılıp arazinin aileye teslim edilmesine karar verildi.

Aile üyeleri bugün tel örgülerin arasından arsalarının bulunduğu yere girerek fabrika yönetimiyle görüşmek istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, mahkeme kararını görünce herhangi bir işlem yapmadı.

'YERİMİZİN İŞGAL EDİLDİĞİNİ TESPİT ETTİK'

Yaşadıkları süreci anlatan Ali Parlak, "Biz burada yerimizin işgal edildiğini tespit ettik. Fabrika yetkilileriyle, OSB yetkilileriyle defalarca görüştük. Görüşmelerimizden sonuç alamadık. İşgali sonlandırmalarını defalarca rica ettik. Kiraya vermeyi de teklif ettik. Kiramızı da vermediler, yerimizi de boşaltmadılar. Biz bu yüzden mahkemeye başvurmak zorunda kaldık. Kocaeli 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde davamızı kazandık. Yerel mahkeme 'el atmayı önleme' ve kira kararı verdi. Fakat buna rağmen kiramızı alamadık, yerimizi boşalttıramadık. Biz bu şekilde, bugün yerimizin başındayız. Yerimizi boşaltmalarını veya uygun rayiç bedelle satın almalarını istiyoruz" dedi.

'YERİMİZİN ÜZERİNDE TEST ALANI VAR'

Kendilerine ait arazinin yarıdan fazlasının işgal edildiğini söyleyen Parlak, "Bizim buradaki yerimiz 1700 metrekare. Fabrika bizim yerimizin 932 metrekaresini işgal ediyor. Buraya asfalt dökülmüş. Burası bir otomobil fabrikası, bizim yerimizin üzerinde test alanı var. Buranın hemen yakınında Alikahya OSB var. Gerek fiili satışlarda gerek ilan sayfalarında, yerin metrekaresine 4 bin 500, 5 bin TL civarında bir para isteniyor. Onların teklifi 1100 TL. Arada çok fazla uçurum var. Biz pazarlığa açığız, yerimizi de satmak istiyoruz" diye konuştu.

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı bir fabrika yetkilisi ise, arazinin Alikahya OSB tarafından fabrikaya tahsis edildiğini söyledi. Kocaeli 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen karara itiraz edildiğini belirten yetkili, hukuki süreç devam ettiği için herhangi bir yorum yapamayacağını söyledi.