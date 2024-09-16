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Fabrika Patlaması: Ahmet Dedecan'ın Korkunç Anları

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Hendek'te bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan işçi Ahmet Dedecan, olay anını anlattı. Kendini kurtarmak için yaşadığı zorlukları ve hastane sürecini paylaştı.

Patlamada yaralanan 44 yaşındaki işçi Ahmet Dedecan, fabrikada 4 yıldır çalıştığı belirterek patlamada yaşadıklarını anlattı. Hendek Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Dedecan, "O basınç beni masanın altına attı. Sonra biraz dizlerimin üzerinde makineye doğru gittim, sonra oraya biraz uzandım. Biraz kendime geldim, 'Yatarsam gideceğiz' diye düşündüm çünkü her taraftan alevler, çok fazla şekilde dumanlar geliyor. Sonra merdivenlerden yukarı çıkayım dedim. Merdivenlerden birkaç basamak çıktım, baktım yukarısı duman altında alevler geliyor, baya bir duman var. Aşağı ineyim dedim, aşağısı da merdivenler hariç yan taraf komple patlamış şekildeydi. Yani kalın kontrplaklar vardı, onlar yok olmuştu. Aşağıda yüklemenin olduğu yer komple yanıyor, alevler merdivenden kapıya doğru vuruyor ama kapı denilen bir şey kalmamış, oralar da tamamen gitmişti" dedi.

'O ARALIKTAN AŞAĞIYA İNDİM, KENDİMİ ATTIM'

Kendini nasıl kurtardığını da anlatan Dedecan, "Ufak bir aralık vardı. O aralıktan aşağıya indim, kendimi attım, biraz yürüdüm. Sonra bir tane cayır cayır kamyon vardı, o patladı. 40-50 metre civarında mesafe vardı aramızda. Biraz daha yürüyüp kendimi yere bıraktım. Sonra 2 kişi geldi, bir araba çağırdılar, içeriye araba girdi. Aldılar beni dışarı çıkardılar. Oradan da başka bir arabaya bindirip hastaneye getirdiler" ifadelerini kullandı. Fabrikada daha önce yangın ya da benzer bir durum olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Dedecan, "İlk kez oldu" dedi.

Öte yandan hastanelerde tedavi altına alınan 30 kişiden 16'sının taburcu edildiği öğrenildi.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN/HENDEK(SAKARYA),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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