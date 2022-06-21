Fabrika işçisinin kaldırımda unuttuğu 120 bin lirayı uzman çavuş buldu - Haberler

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Fabrika işçisinin kaldırımda unuttuğu 120 bin lirayı uzman çavuş buldu

Demirören Haber Ajansı - Ali Leylak - Güncel
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Fabrika işçisinin kaldırımda unuttuğu 120 bin lirayı uzman çavuş buldu

ŞANLIURFA'da, fabrika işçisi Hikmet Kaplan, hasta olan anne ve babasının tedavisi için sattığı aracının parasını kaldırımda unuttu.

ŞANLIURFA'da, fabrika işçisi Hikmet Kaplan, hasta olan anne ve babasının tedavisi için sattığı aracının parasını kaldırımda unuttu. Bu sırada bölgeden geçen uzman çavuş bulduğu poşetteki 120 bin TL'yi sahibine teslim etti.

Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada işçi olarak çalışan Hikmet Kaplan, hasta olan anne ve babasının tedavi masrafları için sattığı aracının parasını bankadan çekti. Evine dönen Kaplan, telefonla konuşurken içinde 120 bin lira bulunan poşeti kaldırıma bıraktı. Konuşmasının ardından Kaplan, bölgeden ayrılırken bu sırada İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli adı açıklanmayan uzman çavuş, unutulan poşeti inceledi. Poşetin içerisinde para olduğunu fark eden uzman çavuş, bankadan poşetteki parayı unutan Kaplan'ın bilgilerine ulaştı. Uzman çavuş daha sonra telefonla ulaştığı işçiye 120 bin lirasını teslim etti.

'AİLEVİ SIKINTILARIM VARDI'

Bankadan çektiği 120 bin lirayı kaldırımda unutan Hikmet Kaplan, ailevi sıkıntılar yüzünden daldığını belirterek şunları söyledi:

"Ben sattığım arabanın parasını bankadan çektim. Bu sırada bir telefon görüşmesi yaptım. Poşeti bıraktığım kaldırıma oturarak telefonla konuştum, sonra da ayrıldım, ailevi sıkıntılarım vardı, annem ve babam hastaydı. Dalgınlığıma geldi ve paramı orada bıraktım. Sonra durumu fark ederek paramı ararken jandarma bizi buldu ve parayı teslim etti. Allah onlardan razı olsun, herkese çok teşekkür ederim" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

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