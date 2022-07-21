Fabrika işçisinin 'çocukları kitapla buluşturma aşkı' büyüyerek devam ediyor

Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla yola çıkan ve bu kapsamda Kitap ve Çocuk Derneğini kuran Ahmet Yerlikaya, 7 yılda 127 binden fazla kitabı küçük okurlara dağıttı.

Kahramanmaraş, Malatya, Adana, Adıyaman, Gaziantep ve Osmaniye'de yaylalarda ve köylerde çocuklara kitap dağıtmaya devam eden Yerlikaya, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde de kitaplık kuruyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan fabrika işçisi 35 yaşındaki Yerlikaya, 7 yıl önce, yaşadığı yörede kırsal mahallelerdeki çocukların kitaplardan uzak kaldığını gözlemleyince bir fuardan temin ettiği kitap ve bilim dergilerini yakınındaki çocuklara dağıttı.

Bu durumu sosyal medya hesabından paylaşan Yerlikaya, vatandaşların da yoğun destek vermesiyle Kitap ve Çocuk Derneğini kurdu.

Dernek aracılığıyla faaliyetlerine ara vermeden devam eden ve günden güne bağışçı sayısı artan Yerlikaya, yaşadığı il dışında Adana, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Osmaniye gibi yerlerde tarım işçisi ve yaylalarda çadırda kalan ailelerin çocuklarına da kitap dağıtmaya başladı.

Belirli aralıklarla çocukları ziyaret ederek kitap okuyup okumadıklarını kontrol eden Yerlikaya, kitaplık olmaması nedeniyle çocukların bazı kitapları kaybettiğini gördü.

Bunun üzerine kitaplık kurmaya da başlayan Yerlikaya, ilk etapta tarım işçileri ve yaylalarda yaşayanların çadırlarında kitaplık oluşturdu.

Bağışçıların ilgisi üzerine kırsaldaki yerleşik mahallelere de kitaplık dağıtma kararı alan Yerlikaya, bu yönde ilk kitaplığı Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Hocallı Mahallesi'nde 4 çocuk sahibi 42 yaşındaki Döndü Yavaş'ın evinde yaptı.

Yerlikaya, AA muhabirine, çocukların, kitap ve bilim dergilerini okumalarını sağlamak, hayal güçlerini artırmak için çalıştığını söyledi.

Bu kapsamda 7 yılda yaklaşık 127 binin üzerinde kitabı köylerde, yaylalarda, tarım işçilerinin kaldığı yerlerdeki çocuklara ulaştırdığını anlatan Yerlikaya, son bir yıldan bu yana da çalışmasına kitaplık kurmayı da eklediğini belirtti.

"Yıl sonuna kadar 100'ü aşkın evde kitaplık kurma amacımız var"

Yerlikaya, tarım işçileri ve yaylalarda hayvancılıkla uğraşan ailelerin çocukları için şu ana kadar 70 kitaplık kurduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Evde kitaplık olmadığı zaman çocukların kitapları ve bilim dergileri kayboluyor. Kitaplık olunca çocuklar okudukları kitaplara ve bilim dergilerine tekrar bakıyorlar. Onun için kitaplık kurmanın faydalı olacağını düşündük. Evinde kitaplık olmayan çocuklarımıza ilk kitaplıklarını kuralım diye bu projeyi başlattık. Bu kapsamda, 70'i aşkın kitaplık kurduk. Yıl sonuna kadar 100'ü aşkın evde kitaplık kurma amacımız var."

Yerlikaya, kitaplık temin eden mobilya firması ile diğer hayırseverlere ve ihtiyaç sahiplerini belirlemede destek olan Sarıçam Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Evine kitaplık kurulan 7. sınıf öğrencisi Gülfem Yavaş da kitaplık sayesinde okuduğu kitapların artık kaybolmayacağını belirtti.

Döndü Yavaş, Kitap ve Çocuk Derneği sayesinde evinde çocukları için güzel bir kitaplığın oluştuğunu kaydetti.