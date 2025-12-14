Bolu'da fabrika işçileri rüzgarın etkisiyle parçalanan Türk bayrağını yenilemek için yolunu değiştirdi

Bolu'da ormanlık alandaki bir tepede rüzgarın etkisiyle parçalanan Türk bayrağını gören fabrika işçisi 3 arkadaş, 50 kilometre yol katederek yeni bayrağı göndere çekti.

Yedigöller Milli Parkı'na giderken Gurbet Taşı mevkisinde gönderde asılı Türk bayrağının rüzgarın etkisiyle yırtıldığını gören 34 yaşındaki fabrika işçisi Sefa Eskioğlu ve iki arkadaşı, 25 kilometre uzaklıktaki kent merkezine dönerek yeni bayrak aldı.

Bölgeye dönerek bayrakları değiştiren Eskioğlu, bu anları da Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiiri eşliğinde sosyal medya hesabından paylaştı.

Eskioğlu, AA muhabirine, Türk bayrağının parçalanmış halde olduğunu gördüklerinde bu manzaraya kayıtsız kalamadıklarını ve yeni bayrağı direğe asarak milli sembolü hak ettiği şekilde dalgalandırdıklarını söyledi.

Bölgenin yüksek rakımı ve rüzgarlı yapısı nedeniyle bayrağın zarar görmüş olabileceğini anlatan Eskioğlu, "Bölgeye giden diğer insanlar da görmüşlerdir mutlaka ama yanlarında bayrak yoktur. Geri dönmek istememişlerdir. Biz uzak olmasına rağmen hemen geri dönüp yenisini alıp değiştirmek istedik. Zaten il dışından geliyor insanlar yanlarında bayrak yoktur. Geri dönmesi biraz zahmetli olduğu için o yüzden değiştirmemişlerdir diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Eskioğlu, sorumluluk bilinciyle hareket ederek yaklaşık 50 kilometrelik bir mesafeyi katettiklerini aktararak, "Bayrak o şekilde olunca duyarsız kalamadık. 100 kilometre de olsaydı geri dönüp mutlaka yenisini alıp değiştirirdik. Bayrağa hak ettiği değeri verdik." dedi.