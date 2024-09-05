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Fabrika İşçileri Köy Okulunu Boyadı

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Samsun'da bir fabrikadaki işçiler, Kavak ilçesindeki Çakallı İlkokulu'nu boyayarak, okulu yeni eğitim dönemine hazır hale getirdi.

SAMSUN'da fabrika işçileri, Kavak ilçesindeki Çakallı İlkokulu'nu boyadı.

Kentte bir fabrikadaki çalışanlar, 'İşimi Seviyorum' sloganıyla Kavak ilçesindeki Çakallı İlkokulu'nu boyadı. Gönüllü olarak köy okullarındaki ortamları iyileştirmek için bir araya gelen işçiler, okulun duvarlarını, sınıfları ve koridorları kendi aldıkları boyalarla boyadı. Gönüllü çalışanlardan Özlem Özyurt, çalışmayla ilgili, "Fabrika çalışanları olarak, sosyal sorumluluk politikalarımızla çalışmaya, çevremize duyarlı çalışma felsefemizle toplumumuzun ihtiyaçlarına çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda, fabrikamızın konumlandığı Samsun Kavak ilçesinde yer alan Çakallı İlkokulu için bir araya geldik. Gönüllü çalışanlarımızla birlikte okulun tadilat ve boya ihtiyaçlarını karşılayarak, okulumuzu yeni eğitim dönemine hazır hale getirmeye katkı sağladık. Yeni eğitim-öğretim dönemine, yenilenen okullarında başlayacak olan minik öğrencilerimize başarılar diliyoruz" diye konuştu.

İş kıyafetlerinin arkasında da 'İşimi Seviyorum' sloganının yer aldığını ifade eden Özyurt, "İşini severek yapanlar, gönüllü faaliyetleri daha çok seviyor ve ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın hayatını renklendirirken, biz de firma sıcaklığı ile kalpleri ısıtmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Samsun Eğitim Güncel Kavak

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