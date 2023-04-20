Fabrika arazisine çalışanlar için 130 konteynerle yaşam alanı kuruldu

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Malatya'da, bir demir fabrikası yönetimi, işlerin aksamaması için işçilere aileleriyle yaşayacakları 130 konteynerli yaşam alanı oluşturdu.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan demir fabrikasında işlerin aksamaması için işletmenin Yönetim Kurulu Başkanı Enver İlhan, işçiler için konteyner yaşam alanı kurdurdu. 130 konteynerlik yerleşim alanında çalışanlar ve ailelerinden oluşan yaklaşık 500 kişinin barınma ve yemek ihtiyacının karşılanıyor, çocuklar için psikososyal destek de sağlanıyor. Konteyner kentte çocuklar için, anaokulu ve çocuk parkları gibi etkinlik alanları bulunuyor.