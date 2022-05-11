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Fabricio Baiano'dan veda paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fabricio Baiano'dan veda paylaşımı

Fenerbahçe maçının 34. saniyesinde kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan ve bir daha cezasından dolayı forma giyme şansı bulamayan Fabricio Baiano, sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.

Fenerbahçe maçının 34. saniyesinde kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan ve bir daha cezasından dolayı forma giyme şansı bulamayan Fabricio Baiano, sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.

Çaykur Rizespor, 25 Ağustos 2020'de Maritimo takımından transfer ederek kadrosuna kattığı 29 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Fabricio Baiano veda paylaşımında bulundu. Fenerbahçe maçının 34. saniyesinde kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan ve bir daha cezasından dolayı forma giyme şansı bulamayan Baiano sosyal medya hesabından Rize'den bir video ile beraber sizi özleyeceğim anlamına gelen I will miss you şeklinde paylaşımda bulundu.

(Ali Maşalacı/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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