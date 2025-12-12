F Sanat Galerisi'nin geleneksel yıl sonu sergisi 24 Aralık'ta açılacak

F Sanat Galerisi'nin geleneksel olarak düzenlediği yıl sonu karma sergisi 24 Aralık'ta açılacak.

Galeriden yapılan açıklamaya göre, yıl sonu karma sergisi kapsamında sanatçılarla "İstanbul/Sanat/Keyif" başlıklı bir workshop düzenlendi.

Atölyede, sanatçılar porselen çaydanlık ve fincanlar üzerine "Çay Keyfi ve İstanbul" temalı eserler yaptı.

Çalışma sonunda ortaya çıkan eserler ve sanatçıların workshop sırasında ürettikleri tablolar yıl sonu sergisinde sanatseverlerle buluşacak.

Sergide, Ahmet Özel, Ahmet Yeşil, Ayşe Güzelçiftçi, Burcu Erkal, Devrim Erbil, Ebru Çakmak, Esra Meral, Feza Güvenal, Figen Batı, Füsun Aydoğan Güher Elçiçek, Gülşah Kalebaş, Gülten İmamoğlu, Hülya Düzenli, Meral Bilkay, Nurdan Örücü, Sabahat Çıkıntaş, Simge Milli ve Süheyla Erkoşar'ın eserleri de yer alacak.

İstanbul'un dokusunu ve çay kültürünü sanatla bir araya getiren sergi 21 Şubat 2026'ya kadar görülebilecek.