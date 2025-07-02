F-35B Lightning Savaş Uçağı'nın Hindistan'da Zorunlu İnişi Güvenlik Endişelerine Yol Açıyor

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İngiltere Kraliyet Donanması'na ait F-35B Lightning savaş uçağı, Hindistan'daki havalimanına acil iniş yaptıktan sonra haftalarca bekletilmesi iki ülke arasında güven sorununa neden olabileceği kaygılarına yol açtı. Uçağın bakım ve onarıma alınması için mühendislik ekipleri İngiltere'den gönderildi.

İngiltere Kraliyet Donanması'na ait F-35B Lightning savaş uçağının Hindistan'ın Kerala eyaletindeki havalimanına zorunlu iniş yaptıktan sonra haftalardır bekletilmesi, iki ülke arasında güven sorunu yaşanabileceği endişelerine yol açtı.

Hint Okyanusu üzerindeki görevi sırasında kötü hava koşulları nedeniyle Thiruvananthapuram Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapan İngiliz F-35 uçağı, mühendislik kaynaklı arıza nedeniyle yaklaşık üç haftadır burada park halinde tutuluyor.

Ülke basınında yer alan haberlere göre İngiliz yetkililer, uçağın Hindistan'da açık alanda muson yağmurlarına maruz kalmasına rağmen güvenliğinin sağlandığını ve Hindistan'ın desteğinden memnun olduklarını belirtti.

Buna karşın, bazı uzmanlar, sürecin uzamasının hassas teknolojilere sahip uçağın üçüncü tarafların ilgisine açık hale gelebileceği yönünde kaygılara yol açabileceğini ifade etti.

Söz konusu güvenlik endişelerinin ardından İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Uçak, Kraliyet Hava Kuvvetleri personelinin 7/24 korumasında, sıkı İngiliz kontrolü altında kalmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

İngiltere'den "park ücreti" alınacak

"The National Interest" dergisinde yer alan bir makaleye göre Hindistan'daki havalimanında bulunan F-35 uçağı nihayet bir hangara taşınacak. Ayrıca, uçağı onarmak için "özel ekipman" ile donatılmış mühendislik ekipleri İngiltere'den gönderildi.

Thiruvananthapuram Uluslararası Havalimanı yetkilileri de mahsur kalan F-35'in haftalar sürecek misafirliği için İngiltere'den henüz belirlenmemiş "park ücreti" alınacağını bildirdi.

Kraliyet Donanması, İngiltere'nin Hindistan'a güvenmediği yorumlarını reddetmişti

Kraliyet Donanmasından bir Sözcü, The Independent gazetesine yaptığı açıklamada, Hint medyasında yer alan ve uçağın henüz kapalı hangara taşınmamış olmasından ötürü İngiltere'nin jeti güvende tutma konusunda Hindistan'a güvenmediği yönündeki yorumları reddetmişti.

Sözcü, gerekli ekipman ve uzman ekipler ulaştığında uçağın bakım ve onarım hangarına alınacağını açıklamıştı.

İngiliz F-35 savaş uçağı yakıt sıkıntısı nedeniyle Hindistan'da acil iniş yapmıştı

Press Trust of India'nın 15 Haziran'da yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, İngiltere'ye ait F-35 savaş uçağının yakıt sıkıntısı nedeniyle Hindistan'daki havalimanına acil iniş yaptığı bildirilmişti.

Havalimanı yetkilileri, İngiliz F-35 savaş uçağının Thiruvananthapuram Uluslararası Havalimanına iniş yaptığını belirtmişti.

Uçağın sorunsuz şekilde inmesi için acil durum ilan edildiğini kaydeden yetkililer, yakıt seviyesinin düşmesi nedeniyle pilotun iniş izni istediğini aktarmıştı.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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