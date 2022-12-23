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F-16 satışında top Beyaz Saray'da, Biden Kongre'yi ikna edebilecek mi?

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- F-16 satışında top Beyaz Saray'da, Biden Kongre'yi ikna edebilecek mi?İsveç'in NATO üyeliği F-16'lara ipotekli mi?İsrail tarihinin en sağcı hükümeti kuruluyor, normalleşme tehlikede mi?Dış Politika Analisti Barçın Yinanç ve T24 Dış Politika Editörü M. Kaan Kurtuluş yorumluyor.

- F-16 satışında top Beyaz Saray'da, Biden Kongre'yi ikna edebilecek mi?

İsveç'in NATO üyeliği F-16'lara ipotekli mi?

İsrail tarihinin en sağcı hükümeti kuruluyor, normalleşme tehlikede mi?

Dış Politika Analisti Barçın Yinanç ve T24 Dış Politika Editörü M. Kaan Kurtuluş yorumluyor.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Beyaz Saray İsveç Güncel Haberler

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