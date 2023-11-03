F-16 Blok 70 projesi kapsamında Türk Hava Kuvvetleri envanterinde olan F-16 Blok 30 ve F-16 Blok 50 tipi savaş uçakları F-16 Blok 70 seviyesine çıkartılacaktı. Ancak yaşanan F-35 krizi ve sorunlar sebebiyle proje duraklama yaşadı. TUSAŞ tarafından başlatılan ÖZGÜR projesi ile F-16 Blok 70 muadili uçaklar Türk Hava Kuvvetleri filosuna dahil edilecek.

Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasıdna ciddi bir savaş uçağı krizi yaşanmakta. F-35 5. nesil savaş uçağı satın almak isteyen Türkiye'nin talebi ABD tarafından Rusya'dan satın alınan S-400'ler sebebiyle kabul edilmemişti. Konuyla ilgili bir diğer husus ise F-16 Blok 70 modernizasyon kitleriydi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yeni bir açıklama durumun güncel halini bildirdi. İşte detaylar…

F-16 Blok 70 modernizasyonu hakkında son durum belli oldu: MSB'den açıklama geldi!

F-16 Blok 70 projesi kapsamında Türk Hava Kuvvetleri envanterinde olan F-16 Blok 30 ve F-16 Blok 50 tipi savaş uçakları F-16 Blok 70 seviyesine çıkartılacaktı. Bir nevi baştan filo yenileme hareketi olan Blok 70 projesinde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan sorunlar sebebiyle ilerleme kaydedilemedi.

Özellikle yaşanan F-35 krizi, Blok 70 modernizasyon paketi projesinin de duraklamasına sebep oldu. Konuyla ilgili olarak TUSAŞ tarafından "ÖZGÜR" projesi kapsamında yerli ve milli modernizasyon paketi projesi başladı. F-16 Blok ÖZGÜR olarak isimlendirilen yeni modernizasyon paketi ile birlikte F-16 Blok 70 muadili uçaklar Türk Hava Kuvvetleri filosuna dahil edilecekti.

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Aletli yaklaşma/iniş ve Keşif Podu (DB-110) özellikleri ile Blok 70 kitinden daha üstün olan ÖZGÜR için 2. proje safhası da imzalandı. Bunun yanında filoya Blok 70'i de satın almak isteyen Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya ise şöyle: "Bir an önce bu sürecin olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Bu konunun herhangi bir şarta bağlanmaması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz".

Yapılan açıklama doğrultusunda ABD ve Türkiye arasındaki teknik çalışmaların tamamlandığı bildiriliyor. ABD'nin F-35 konusundaki tutumuna benzer bir tutumun yeniden ortaya konmaması gerektiğini bildirten MSB, yakın tarihlerde konunun olumlu şekilde sonuçlanmasını temenni ettiklerini söyledi.