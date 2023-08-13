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Ezine'ye bağlı Derbentbaşı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından Derbentbaşı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ezine'ye bağlı Derbentbaşı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü Çamlıca Yangın Gözetleme Kulesi'nden bilgi verilmesi ve tarlada çalışan bir vatandaşın ihbarı üzerine, Çanakkale'de konuşlu 3, Edremit'te konuşlu 2 uçak ve 1 helikopterle 20 arazöz, 3 dozer, 3 treyler, 6 su ikmal aracı yangın bölgesine sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılma riski olan yangın, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Çanakkale Edremit Güncel Haberler

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