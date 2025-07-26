Ezine'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Üvecik köyü yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ezine ilçesine bağlı Üvecik köyü yakınlarındaki tarım arazisinde, çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ezine Üvecik köyü kırsalında çıkan yangına yapılan etkili müdahale neticesinde; Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi.

İpek YAVAŞ-Erol GÜNGÖRDÜ/ AYVACIK, (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Karpuzdaki büyük tehlike: Bunu yapmadan sakın yemeyin

Karpuzdaki büyük tehlike: Bunu yapmadan sakın yemeyin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe stadyum adı için Chobani ile anlaştı

Fenerbahçe'den resmi açıklama! Kürt iş adamı istediğini aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.