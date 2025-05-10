Çanakkale'de yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza: 6 ölü

Yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada can pazarı
Pakistan'dan Hindistan'a şartlı çağrı: Onlar durursa biz de dururuz

Pakistan'dan savaş halinde olduğu Hindistan'a sürpriz çağrı
Özgür Özel: Terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz, silahların bırakılmasını bekliyoruz

Türkiye'nin kilitlendiği meselede hükümetle hemfikir: Destekliyoruz
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar

Valinin oğlunun TikTok paylaşımlarına bakar mısınız

Ezine'de Zincirleme Kaza: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Ezine'de Zincirleme Kaza: 6 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde gerçekleşen zincirleme kazada bir yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin karışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine kara yolunda meydana geldi. Truva Turizm'e ait bir yolcu otobüsü, tomruk yüklü bir kamyon ve bir otomobil, zincirleme kazaya karıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

Görüntülerin ele verdiği kadın öğretmen cezaevine gönderildi
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Çalık Holding'den açıklama var: Dövülerek öldürülen eski çalışanı suçladılar

Çalık Holding, dövülerek öldürülen eski çalışanı suçladı
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz
İsrailli askerden kan donduran itiraflar

İsrailli askerden kan donduran itiraflar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.