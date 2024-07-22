Ezine'de meydana gelen deprem sonucu bazı evlerde çatlaklar oluştu

BAZI EVLERİN DUVARLARINDA ÇATLAK OLUŞTU

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, Ayvacık ilçesindeki Hamidiye Mahallesi'nde bazı eski tip evlerin duvarlarında çatlaklar meydana geldi. O çatlakları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İpek YAVAŞ / AYVACIK, (Çanakkale),