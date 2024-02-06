Ezine'de 42 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma operasyonunda, araç içerisinde 42 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, jandarma operasyonunda, araç içerisinde 42 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il genelinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, bugün saat 01.00'de Ezine ilçesi Tavaklı İskelesi mevkiinde, operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından durdurulan 20 D 2642 plakalı araç içinde 42 kaçak göçmen ile organizatör H.G. yakalandı. Gözaltına alınan organizatörlerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Yakalanan kaçak göçmenler ise Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.