Ezine'de 42 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, jandarma operasyonunda, araç içerisinde 42 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il genelinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, bugün saat 01.00'de Ezine ilçesi Tavaklı İskelesi mevkiinde, operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından durdurulan 20 D 2642 plakalı araç içinde 42 kaçak göçmen ile organizatör H.G. yakalandı. Gözaltına alınan organizatörlerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Yakalanan kaçak göçmenler ise Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.