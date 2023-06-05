Ezine Çayı'ndaki Taşkın Riski Dron Kamerasında

EZİNE ÇAYI'NDAKİ TAŞKIN RİSKİ DRON KAMERASINDA

Kastamonu'da 2021 yılında sel felaketi yaşanan İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde dün başlayan ve aralıklara etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle taşkın durumuna karşı alarma geçildi. 24 saatte Bozkurt ilçesinde metrekareye 127 kilogram, İnebolu ilçesinde metrekareye 98 kilogram yağış düştü. Ezine Çayı'nda suyun debisi yükseldi. Taşkın riski sebebiyle İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri çalışma yaptı. İş makineleriyle yapılan çalışmalar sonucu herhangi bir taşkın yaşanmadı. İlçenin ortasından geçen Ezine Çayı'ndaki taşkın riski dron kamerasıyla görüntülendi.