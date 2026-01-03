Haberler

ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... Esp: Emperyalist Savaş Politikalarına Karşı Evrensel Barış ve Enternasyonal Mücadeleyi Yükseltelim

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ESP, ABD'nin Venezuela'ya karşı 'uyuşturucuyla mücadele' bahanesiyle gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, emperyalist savaş politikalarına karşı evrensel barış ve enternasyonal mücadele çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), ABD'nin "uyuşturucuyla mücadele" adı altında Venezuela'ya saldırı düzenlediğini belirterek, "Emperyalist bloklar arasındaki çelişkilerin keskinleştiği, toplumsal devrimler yoluyla önü alınmadığı taktirde üçüncü dünya savaşının kaçınılmaz olduğu bu çağda emperyalist savaş politikalarına karşı evrensel barış ve enternasyonal mücadeleyi yükseltelim" açıklaması yaptı.

ESP, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya yönelik müdahalesine tepki gösterdi. Açıklamada, ABD'nin Çin ve Rusya'yı yalıtma, İran'ı ise kuşatma politikasının bir parçası olarak uzun süredir Venezuela'yı tehdit ettiği belirtilerek, söz konusu saldırının "uyuşturucuyla mücadele" adı altında gerçekleştirildiği ifade edildi.

ESP, emperyalist bloklar arasındaki çelişkilerin giderek keskinleştiğine dikkati çekerek, "Emperyalist bloklar arasındaki çelişkilerin keskinleştiği, toplumsal devrimler yoluyla önü alınmadığı taktirde üçüncü dünya savaşının kaçınılmaz olduğu bu çağda emperyalist savaş politikalarına karşı evrensel barış ve enternasyonal mücadeleyi yükseltelim" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
Elon Musk'a büyük şok! BYD, Tesla'yı geçti

Elon Musk'a büyük şok! Tesla liderliği bakın kime kaptırdı
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme

Para transferinde çok tartışılan uygulama ertelendi
ABD Venezuela'dan ne istiyor? İşte saldırıların perde arkası

ABD Venezuela'dan ne istiyor? İşte saldırıların perde arkası
Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
Aydın'da üniversite öğrencisine 'Cumhurbaşkanına hakaret' tutuklaması

Üniversite öğrencisinin sosyal medya paylaşımları pahalıya patladı
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü