ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... Esp: Emperyalist Savaş Politikalarına Karşı Evrensel Barış ve Enternasyonal Mücadeleyi Yükseltelim

(ANKARA) - Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), ABD'nin "uyuşturucuyla mücadele" adı altında Venezuela'ya saldırı düzenlediğini belirterek, "Emperyalist bloklar arasındaki çelişkilerin keskinleştiği, toplumsal devrimler yoluyla önü alınmadığı taktirde üçüncü dünya savaşının kaçınılmaz olduğu bu çağda emperyalist savaş politikalarına karşı evrensel barış ve enternasyonal mücadeleyi yükseltelim" açıklaması yaptı.

ESP, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya yönelik müdahalesine tepki gösterdi. Açıklamada, ABD'nin Çin ve Rusya'yı yalıtma, İran'ı ise kuşatma politikasının bir parçası olarak uzun süredir Venezuela'yı tehdit ettiği belirtilerek, söz konusu saldırının "uyuşturucuyla mücadele" adı altında gerçekleştirildiği ifade edildi.

ESP, emperyalist bloklar arasındaki çelişkilerin giderek keskinleştiğine dikkati çekerek, "Emperyalist bloklar arasındaki çelişkilerin keskinleştiği, toplumsal devrimler yoluyla önü alınmadığı taktirde üçüncü dünya savaşının kaçınılmaz olduğu bu çağda emperyalist savaş politikalarına karşı evrensel barış ve enternasyonal mücadeleyi yükseltelim" ifadelerine yer verildi.