Ezidiler, Laleş'te Geleneksel Zeytin Hasadına Başladı

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'teki Sincar'a saldırısından kaçan ve daha sonra da ilçedeki terör örgütü PKK varlığı nedeniyle yurtlarına dönemeyen Ezidiler, kutsal mekanları Laleş'te geleneksel zeytin hasadına başladı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Musul'un Sincar ilçesine 2014'teki saldırısı sonrası evlerini terk eden binlerce Ezidi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimindeki (IKBY) kamplara ve Duhok iline bağlı Şeyhan ilçesinde yer alan kutsal mekanları Laleş'e sığındı.

Terör örgütü DEAŞ'tan kaçan Ezidiler, yaklaşık 10 yıldır bir başka terör örgütü olan PKK'nın ilçedeki işgali nedeniyle yurtlarına dönemedi.

Bağdat ile Erbil yönetimleri arasında 9 Ekim 2020'de imzalanan ve PKK'lı teröristlerin Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan Sincar Anlaşmasının uygulanmaması nedeniyle Ezidilerin yurtlarından ayrılığı yıllardır devam ediyor.

Irak'taki Ezidi toplumunun Miri Hazım Tahsin Beg ve ülkedeki yetkililer, sık sık Sincar Anlaşmasının uygulanması çağrısında bulunuyor.

Yurtlarından uzakta yaşayan binlerce kişi, aralık ayında zeytin hasadı için Ezidilerin kutsal mekanlarından Laleş'te bir araya geliyor.

PKK işgali nedeniyle Ezidiler, bayramlarını buruk yaşıyor

Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığı nedeniyle "Kırmızı Çarşamba Bayramı" gibi kutsal günlerini evlerinden uzakta buruk kutlayan Ezidiler, ibadetleri için Laleş tapınağını ziyaret ediyor ve burada mum ve çıra yakarak dua ediyor.

Ezidiler, Laleş'te her sene aralık ayında yapılan zeytin hasadına da önem veriyor.

Laleş'te toplanan zeytinlerden yapılan zeytinyağı, Laleş tapınağının aydınlatılması için her akşam yakılan çıralar için kullanılıyor.

Zeytin hasadına her yıl yüzlerce Ezidi katılıyor

Laleş'teki zeytin hasadına katılan Mervan Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel olarak her yıl aralık ayının başında Laleş'te zeytin hasadına başladıklarını söyledi.

Hüseyin, "Kadın ve erkeklerden oluşan yüzlerce kişi bu çalışmaya katılır. Bu zeytinler Laleş'teki depolarda saklanır ve her sene nisan ayında merasimle zeytinlerden yağ sıkılır ve zeytinyağı elde edilir. Bu yağ Laleş mabedinin çırası için kullanılır." dedi.

Zeytin hasadına katılan Bibo Hudeda da bunu bir hizmet olarak yaptıklarını anlatarak, "Eğer hastalanmazsam her sene Laleş bahçelerinde zeytin hasadına katılıyorum. Bu hayırdan paysız kalmak istemiyorum. Herkes katılabilir." diye konuştu.