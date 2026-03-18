Ezher Kurumu, İran'ın Arap ve İslam ülkelerine saldırılarını durdurması çağrısı yaptı

Mısır'daki Ezher Kurumu, İran'ın Arap ve İslam ülkelerine yönelik saldırılarını kınayarak durdurması çağrısında bulundu. Açıklamada, İran'ın bu eylemlerinin haklı bir gerekçesi olmadığı belirtildi.

Ezher Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "İran'ın, Körfez ülkelerinin yanı sıra bazı Arap ve kendisine komşu olan İslam ülkelerine yönelik devam eden saldırılarını kınıyor." denildi.

İran'ın, Arap ve İslam ülkelerine yönelik saldırılarının haklı bir gerekçesinin olmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ezher Kurumu, komşu Müslüman ülke İran İslam Cumhuriyeti'ni, derhal alacağı bir kararla Arap ve İslam ülkelerine yönelik saldırıları durdurmaya davet ediyoruz."

İran'ın hiçbir şart öne sürmeden saldırılarını durdurması çağrısının yapıldığı açıklamada, bölgedeki ülkelerin egemenliğine saygı duyulması talebinde bulunuldu.

ABD-İsrail'in İran'a başlattığı savaşta taraf olmayan ülkelerdeki yerleşim yerlerinin yanı sıra havalimanları, hastaneler ve enerji tesislerinin hedef alındığına işaret edilen açıklamada, bahsi geçen sivil yerleşimlere ve altyapılara yönelik saldırılarla uluslararası insancıl hukukun ihlal edildiği dile getirildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
