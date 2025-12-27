Ezher Kurumu, Suriye'deki cami saldırısını kınayarak "karanlık planlara" karşı birlik çağrısı yaptı

Mısır'daki Ezher Kurumu, Suriye'nin Humus ilinde bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını kınayarak, Suriye'nin istikrarını hedef alan karanlık planlara karşı birlik çağrısında bulundu.

Ezher Kurumu, yayımladığı yazılı açıklamada, Humus'ta bulunan İmam Ali bin Ebu Talib Camisi'ni hedef alan hain terör saldırısını en sert ifadelerle kınadığını duyurdu.

Açıklamada, cuma namazı sırasında gerçekleşen saldırıda çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiği ve yaralandığına dikkat çekildi.

Bunun, insan hayatının dokunulmazlığına yönelik açık bir saldırı olduğu vurgulanan açıklamada, aynı zamanda ibadethanelerin kutsallığını ve dokunulmazlığını hedef alan ağır bir ihlal olduğu ifade edildi.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin merhamet, din, insanlık ve ahlak değerlerinden tamamen koptuğu, insan hayatını hiçe sayarak toplumların güvenliğini ve istikrarını tehdit eden bir anlayış sergilediği kaydedildi.

Suriyelilere mezhep ve etnik köken ayrımı gözetmeksizin birlik ve dayanışma çağrısında bulunulan açıklamada, ülkenin güvenliğini ve istikrarını hedef alan, halkın birliğini bozmayı amaçlayan karanlık plana karşı birlikte hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

Ezher açıklamasında ayrıca, bu büyük tehlike karşısında tek yürek olunmasının önemine işaret edilerek, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Suriye halkına başsağlığı dilendi, yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.

Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı.