Ezgi, öldürüldükten 10 ay sonra katili eşinden boşandı

İZMİR'de geçen yıl temmuz ayında eşi Deniz Özarslan (36) tarafından tabancayla vurulup, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve bir süre makineye bağlı kaldıktan sonra 11 Ağustos'ta hayatını kaybeden Ezgi Özarslan'ın (31), eşine açtığı boşanma davası geçen ay sonuçlandı.

İZMİR'de geçen yıl temmuz ayında eşi Deniz Özarslan (36) tarafından tabancayla vurulup, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve bir süre makineye bağlı kaldıktan sonra 11 Ağustos'ta hayatını kaybeden Ezgi Özarslan'ın (31), eşine açtığı boşanma davası geçen ay sonuçlandı. Ölümünden 10 ay sonra Deniz Özarslan'dan boşanan Ezgi Özaraslan'ın annesi Ziynet Zerkin, "Kızım artık o katilin soyadıyla yatmayacak" dedi.

Olay, geçen yıl 28 Temmuz'da, Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ezgi Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin ölümü gerçekleşen ve bir süre makineye bağlı yaşayan Ezgi Özarslan, 11 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Deniz Özarslan, olayın üzerinden 1 yıla yakın süre geçmesine rağmen, hala yakalanamadı. Bu süreçte Özge Özarslan'ın ailesi ve 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri' üyelerinin birçok şehre 'Ezgi Zerkin'in katili Deniz Özarslan aranıyor' yazılı afişler asmasına rağmen sonuç alınamadı. Ezgi Özarslan'ın eşi Deniz Özarslan'a açtığı boşanma davası 15 Haziran'da sonuçlandı. Ezgi, ölümünden 10 ay sonra Deniz Özarslan'dan boşandı.