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Ezgi Güneştekin'in 'How U Feel?' Sergisi Açıldı

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Ekspresyonist sanatçı Ezgi Güneştekin'in ilk kişisel sergisi 'How U Feel?' (Nasıl Hissediyorsun?), DG Art Gallery & Projects'te açıldı. Sergide Güneştekin, izleyicinin iç dünyasına dokunmayı amaçlayan eserlerini sergiliyor. Sergi, 30 Haziran'a kadar ziyaret edilebilir.

Ekspresyonist sanatçı Ezgi Güneştekin'in ilk kişisel sergisi "How U Feel?" (Nasıl Hissediyorsun?), DG Art Gallery & Projects'te açıldı.

Galeriden yapılan açıklamaya göre, Güneştekin, sergide "Nasıl hissediyorsun?" sorusuyla eserlerinde izleyicinin iç dünyasına dokunmayı amaçlıyor.

Güneştekin'in tuvalleri, durmak, vakit geçirmek, yaklaşmak ve sıradan bakma alışkanlıklarından kurtulmanın yanı sıra ziyaretçileri malzemeye, ölçeğe, mekana ve yüzeye dikkat etmeye davet ediyor.

Küratörlüğünü sanatçı ve sanat eğitmeni Zeynep Öztürk'ün üstlendiği sergi, 30 Haziran'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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