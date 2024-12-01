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Ezgi Apartmanı Davasında Tutukluluğa Devam Kararı

Ezgi Apartmanı Davasında Tutukluluğa Devam Kararı
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Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı'nın yıkılması sonucu 35 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada 5 sanıktan biri tutuklu kalmaya devam edecek. Firari sanıklar hala yakalanamadı.

Haber: Esra Tokat

(ANKARA) - 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda 35 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin biri tutuklu, ikisi tutuksuz, ikisi de firari toplam 5 sanığın yargılandığı davada; Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı tutukluluk incelemesi sonucunda sanık Ertan Danacı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Haklarında 876 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istenen firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ise hala yakalanmadı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Ezgi Apartmanı, 6 Şubat'taki ilk depremde yerle bir oldu. 35 kişi yaşamını yitirdi. 'Olası kastla kasten öldürme ve yaralama' suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istenen firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hala yakalanmadı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, biri tutuklu, ikisi tutuksuz, ikisi de firari toplam 5 sanığın yargılandığı dava kapsamında 29 Kasım'da tutukluluk incelemesi yaptı.

"Olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından yargılanan ve dosya kapsamında tek tutuklu sanık olan Ertan Danacı'nın "Kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin bulunması, suçun vasıf ve mahiyeti, meydana gelen zararın ağırlığı dikkate alındığında kanunda öngörülen cezasının alt ve üst sınırları nazara alındığında tutuklama nedeninin varsayılabileceği, bu aşamada tutuklama şartlarında herhangi bir değişikliğin olmadığı, sanığın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyetine göre hükmedilebilecek cezanın miktarına göre tutuklulukta geçirdiği süre ve atılı suç için kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırına göre kaçma şüphesinin bulunması, bu aşamada tutuklamanın ölçülü olduğu, adli kontrol hükümlerinin ise bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameden...

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden tutuklu sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar, tutuksuz yargılanan sanık apartmanın müteahhidi Yakup Aktaş ve tutuklu sanık fenni mesulü Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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