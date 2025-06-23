Ezgi Apartmanı Davası: Tek Sanık Tahliye Edildi, Mağdur Aile Tepkili

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında, tek tutuklu sanık olan ve hakkında 876 yıla kadar hapis cezası istenen iç mimar Ertan Danacı, avukatlarının itirazı üzerine tahliye edildi. Depremde oğlu, gelini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu, tahliye kararına tepki gösterdi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Göksu, "Yazıklar olsun. Neredeyse depremde hayatını kaybedenleri suçlayacaklar. Evlatlarımın adaleti sağlanana kadar mücadele etmekten vazgeçmeyeceğim. Ismarlama raporlarla adaletten kurtulamayacaklar" dedi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan Ezgi Apartmanı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkıldı. Enkaz altında kalan 35 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenler arasında avukat Ahmet Can ve Nesibe Zabun çifti ile 6 aylık bebekleri Asude de yer aldı.

Soruşturmayı yürüten Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, apartmanda faaliyet gösteren Kervan Pastanesi'nin yetkilileri olan firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize ettiği belirtilen sanık Ertan Danacı hakkında, 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti. Ayrıca apartmanın müteahhidi Yakup Aktaş ile fenni mesul Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası istendi.

876 yıla kadar hapsi isteniyordu...

Edinilen bilgilere göre, davanın tek tutuklu sanığı olan iç mimar Ertan Danacı, cezaevinden Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği dilekçeyle tahliye talebinde bulundu. Aynı zamanda Danacı'nın avukatı da tutukluluğa itiraz etti.

Mahkeme, itirazları değerlendirerek sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi. Sanık hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ile birlikte, her Çarşamba günü karakola imza verme şartı uygulandı.

Firari sanıklardan "yakalama kararı" kaldırılsın başvurusu

Öte yandan, yaklaşık 650 gündür firari olan sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in, haklarında verilen yakalama kararının kaldırılması için itirazda bulundukları öğrenildi. Ancak mahkemenin bu taleple ilgili henüz bir karar vermediği belirtildi.

"Yazıklar olsun"

Depremde oğlu, gelini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu ise, avukatları aracılığıyla hem iç mimar Ertan Danacı'nın tahliyesine hem de diğer sanıkların taleplerine itirazda bulundu. Göksu, tahliye kararına tepki gösterdi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Göksu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 3 evladımı kaybettiğim Ezgi Apartmanı dosyasındaki tek tutuklu sanık da tahliye edildi. Geçtiğimiz günlerde dosyaya son bilirkişi raporu eklenmişti. Raporu hazırlayan heyet kendi içinde uzlaşamamış ve 2 ayrı rapor düzenlemişler. Mahkeme ise direkt tutuklu sanığı tahliye etmeyi tercih etmiş. Bu kararlardan hareketle kolon, kiriş kesen olursa hiç şaşırmayın çünkü 'kesilen kolon, kiriş perde betonlar yıkıma sebep olmamıştır' sonucuna varan bir rapor var şu an dosyada. Bilirkişi heyetinden bir hoca ise 'bu sonucun hatalı olduğunu ve taşıyıcı unsurlarda tahribat yapanların asli kusurlu olduğunu' ayrı bir raporla bildirmiş. Yazıklar olsun, diyecek bir söz bulamıyorum. Neredeyse depremde hayatını kaybedenleri suçlayacaklar. Evlatlarımın adaleti sağlanana kadar mücadele etmekten vazgeçmeyeceğim. Ismarlama raporlarla adaletten kurtulamayacaklar."