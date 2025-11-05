Eyyüp Kadir İnan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP'ye yönelik, "Demokrasiyi dilinden düşürmeyip şehirleri çöp dağlarıyla kirlettikleri gibi siyaseti de kirleten bu anlayış, millete rağmen siyaset yapmanın bedelini elbette sandıkta ödemeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

İnan, sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in açıklamalarına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"CHP millet için siyaset üreten bir yapı değil kendi iç çekişmeleriyle hırsızların, yolsuzların, milletin kaynaklarını istismar eden dolandırıcıların aklanmasıyla meşgul, öteden beri vizyonunu kaybetmiş bir organizasyondur. Sen de böyle bir şebekenin sözcüsüsün. Demokrasiyi dilinden düşürmeyip şehirleri çöp dağlarıyla kirlettikleri gibi siyaseti de kirleten bu anlayış, millete rağmen siyaset yapmanın bedelini elbette sandıkta ödemeye devam edecektir."